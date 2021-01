Jefferies hebt Ziel für Volkswagen auf 170 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien von 160 auf 170 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nach ersten Quartalszahlen aus der Branche dürfte der Fortgang der Berichtssaison gute Nachrichten mit sich bringen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Wolfsburger hätten bereits überrascht, und zwar positiv mit den Barmitteln./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2021 / 01:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2021 / 01:26 / ET

