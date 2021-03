Jefferies hebt Ziel für Volkswagen-Vorzüge auf 185 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von 170 auf 185 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Margenausblick des Autobauers auf 2021 sehe angesichts der Vorjahresentwicklung etwas schwach aus, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch traut er VW einen bereinigten freien Barmittelzufluss von 11,5 Milliarden Euro zu. Von einer Analystenveranstaltung der Wolfsburger Mitte März erwartet er Aufschluss über deren Kapitalbedürfnisse und mögliche Veränderungen im Konzernportfolio. Houchois verwies auf die Unternehmensüberlegungen für einen Börsengang der Sportwagentochter Porsche und erhöhte seine diesjährigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen (Ebit) für VW./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2021 / 17:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2021 / 17:33 / ET

