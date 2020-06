Jefferies senkt Eon auf 'Hold' - Ziel gesenkt auf 10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eon von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 11 auf 10 Euro gesenkt. Die Schuldensituation, eine niedrige Energienachfrage und Abflüsse beim Betriebskapital stellten Risiken dar für den Versorger, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Nettogewinn-Prognosen bis 2021 lägen unter den Markterwartungen. Die Aktie habe sich seit Herbst 2019 besser entwickelt als der Markt und der Sektor. Die Bewertungslücke zur Konkurrenz, die seine bisherige Kaufempfehlung gestützt habe, sei nun geschlossen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2020 / 14:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2020 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.