Jefferies senkt LEG Immobilien auf 'Hold' - Ziel 120 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat LEG von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 115 auf 120 Euro angehoben. Analyst Thomas Rothäusler begründete die Abstufung mit der hohen Bewertung der Aktien. In der Branche der Wohnimmobiliengesellschaften seien LEG Immobilien die letzten Titel mit einer Kaufempfehlung gewesen, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken sei nun aber nicht mehr so vorteilhaft, eine Dividendenrendite von drei Prozent sei gänzlich eingepreist./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2020 / 21:04 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2020 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.