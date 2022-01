Jefferies senkt Philips auf 'Hold' und Ziel auf 32 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Philips von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 52 auf 32 Euro gesenkt. Obwohl das D&T-Geschäft des Medizintechnikkonzerns weiterhin stark, die Nettoverschuldung niedrig und der freie Mittelzufluss gesund sei, sehe er aufgrund einiger Rückschläge nun weniger Kurschancen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei zwar niedrig, die Angst vor Rechtsstreitigkeiten und deren Ausgang dürfte aber anhalten und die Aktie zu einer "Wertfalle" machen. Er reduzierte seine Gewinnprognosen für die kommenden Jahre um bis zu 16 Prozent./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 07:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.