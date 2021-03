Jefferies senkt Roche auf 'Hold' - Ziel runter auf 330 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Roche von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 360 auf 330 Franken gesenkt. Trotz des Vertrauens in ein nachhaltiges Wachstum und die führende Produktpipeline des Pharmakonzerns habe sich die Stimmung gegenüber der Aktie verschlechtert, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf zunehmende Risiken für wichtige Wachstumstreiber durch Konkurrenzprodukte sowie die anstehende Arzneipreise-Reform der US-Regierung./gl/ajx

