Jefferies senkt Telefonica-Deutschland-Ziel auf 2,30 Euro - Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 2,72 auf 2,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Ulrich Rathe reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Annahmen für den Umsatz für die Jahre 2019 bis 2022. Gründe seien geringere Verkäufe von Mobilfunkgeräten und geringere Roaming-Einnahmen. Der operative Gewinn (Ebitda) und der Cashflow sollten sich aber als robust erweisen./bek/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 15:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 19:00 / ET

