Jefferies senkt Ziel für AB Inbev auf 68 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev von 72 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy kappte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Spirituosenherstellern und Brauereikonzernen seine Ergebnisschätzungen je Aktie zum Teil deutlich. Er verwies zur Begründung auf den Ukraine-Krieg, die Wechselkursveränderungen, den Inflationsdruck sowie auch auf sein Basis-Szenario einer leichten Rezession. Er sieht in einem solchen Szenario ein größeres Risiko bei Spirituosenherstellern als bei Bierbrauern wie AB Inbev./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2022 / 03:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2022 / 20:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.