Jefferies senkt Ziel für AB Inbev auf 75 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für AB Inbev nach Halbjahreszahlen von 80 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Bierbrauer habe mit Blick auf die Gewinnentwicklung in den USA und China ein wenig enttäuscht, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte die Kritikpunkte der pessimistischen Investoren etwa hinsichtlich der Umsatzentwicklung und der Verschuldung nach und nach abarbeiten./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 17:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.