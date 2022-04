Jefferies senkt Ziel für Alstom auf 36 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alstom von 46 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Toennessen rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Geschäftsjahresergebnisse mit steigendem Optimismus der Anleger. Die Ziele für den Barmittelfluss dürften positiv überraschen. Das gesunkene Kursziel begründet der Experte mit einem anderen Bewertungsmaßstab./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 06:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / 06:32 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.