Jefferies senkt Ziel für Amadeus IT auf 54 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amadeus IT nach endgültigen Quartalszahlen von 60 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die finalen Kennziffern des Anbieters von Flug- und Reisebuchungssystemen hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Belastungen durch die Corona-Krise reduzierte er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2020 bis 2022./edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2020 / 13:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / 13:09 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.