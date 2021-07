Jefferies senkt Ziel für Amadeus IT auf 72 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Amadeus IT nach Quartalszahlen von 73 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Anbieter von Flug- und Reisebuchungssystemen habe das Beste aus der coronabedingt trüben Lage gemacht, schrieb Analyst Paul Kratz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er ist weiterhin der Ansicht, dass Amadeus ideal positioniert sei, um von einer möglichen Erholung des Reiseaufkommens zu profitieren./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 14:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2021 / 14:15 / ET

