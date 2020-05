Jefferies senkt Ziel für ArcelorMittal auf 13 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal angesichts einer Kapitalerhöhung von 14 auf 13 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Eine Komponente mit neuen Aktien bringe den Stahlkonzern den Schuldenzielen näher, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Montag vorliegenden Studie. Die zuletzt schwache Kursentwicklung deute aber darauf hin, dass der Zeitpunkt und die Art der Kommunikation der Maßnahmen zu wünschen übrig lassen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2020 / 14:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2020 / 19:00 / ET

