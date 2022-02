Jefferies senkt Ziel für Astrazeneca auf 8800 Pence - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 9100 auf 8800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit Blick auf die anstehenden Daten des Pharmakonzerns für Enhertu zur Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs scheine die Aktie einen Erfolg bereits einzupreisen, sodass das Aufwärtspotenzial für die Konsens-Gewinnschätzungen begrenzt sei, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsenserwartungen für das Margenwachstum erschienen zu optimistisch, weshalb er trotz angehobener Umsatzprognosen seine Ergebnisschätzungen (EPS) gesenkt habe./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / 11:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2022 / 19:05 / ET

