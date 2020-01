Jefferies senkt Ziel für Covestro auf 50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Covestro von 55 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Wegen des Margendrucks bei Polycarbonat (PC), einer fortgesetzten Preisschwäche beim Schaumstoffvorprodukt TDi sowie einer sinkenden Nachfrage der Autobranche und Industrie habe er die Gewinnerwartungen für 2020 deutlich gesenkt, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar dürfte es beim Schaumstoffvorprodukt MDI ab der zweiten Hälfte 2020 wieder besser laufen, TDI und PC sollten aber bis ins Jahr 2021 hinein schwächeln. Das würde sich wohl nur ändern, falls Konkurrenten die Produktion umfangreich drosselten. Da die Aktien von Covestro deutlich unter dem Kursziel notieren, hält der Experte aber an seinem Kaufvotum fest./mis/edh

