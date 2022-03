Jefferies senkt Ziel für Credit Suisse auf 7,40 Franken - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Credit Suisse von 10,00 auf 7,40 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Schweizer Banken seien nur in begrenztem Umfang in Russland engagiert, sodass das Risiko in Verbindung mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eher indirekt als direkt sei, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dennoch sei sie besorgt über die mangelnde Ertragsdynamik der Credit Suisse in allen Segmenten./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2022 / 11:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2022 / 19:00 / ET

