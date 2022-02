Jefferies senkt Ziel für Heidelbergcement auf 63 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelbergcement von 64,90 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie mache einen günstigen Eindruck, im Kontext mit anderen Branchenwerten sei dies aber nicht alleine entscheidend, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach dem vierten Quartal hob sie ihre operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) leicht an, betonte aber, Energiekosten seien derzeit eine große Unbekannte./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2022 / 12:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2022 / 12:54 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.