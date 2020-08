Jefferies senkt Ziel für Hugo Boss auf 25 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss nach Halbjahreszahlen von 27 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Modekonzern habe mit dem Umsatz und der Profitabilität ihre Erwartungen verfehlt, schrieb Analystin Kathryn Parker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihre größte Sorge sei allerdings die zehn Monate, die es bis zum Amtsantritt des neuen Chefs Daniel Greider noch dauere. Bis dahin gebe es keinen deutlichen Impuls für die Aktien./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2020 / 16:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2020 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.