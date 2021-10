Jefferies senkt Ziel für Iberdrola auf 11,30 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Iberdrola von 13,00 auf 11,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ahmed Farman verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf Pressespekulationen über möglicherweise anstehende günstige Regulierungsvorgaben in Spanien. Damit könnte der Rückgang der Markterwartungen zum Stoppen kommen./tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / 11:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2021 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.