Jefferies senkt Ziel für Imperial Brands auf 2100 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Imperial Brands nach einer Gewinnwarnung von 2300 auf 2100 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Allerdings sei die Aktie des Tabakkonzerns deutlich zu günstig bewertet, schrieb Analyst Owen Bennett in einer am Montag vorliegenden Studie. Die schlechte Stimmung rund um E-Zigaretten laste unverhältnismäßig schwer auf dem Kerngeschäft, das sich alles in allem robust präsentiere./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2020 / 10:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2020 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.