Jefferies senkt Ziel für Kering auf 666 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering in einer Studie mit dem Titel "Der Teufel steckt im Detail" von 680 auf 666 Euro gesenkt. Die Einstufung ließ Analyst Flavio Cereda in dem am Freitag vorliegenden Werk auf "Buy". Er schraubte seine Erwartungen an die Profitabilität wegen des Coronavirus weiter zurück. Er rechnet nach einem für den Luxuskonzern schwachen Halbjahr mit Besserung in der zweiten Jahreshälfte./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 12:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2020 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.