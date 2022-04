Jefferies senkt Ziel für Meta auf 330 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 350 auf 330 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Während der Facebook-Mutterkonzern weiter munter investiere, stehe er vor einer Phase verlangsamten Wachstums, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Faktoren gegeneinander abwiegend senkte er seine operative Gewinnschätzung für 2023. Die Investitionen in Trends wie zum Beispiel künstliche Intelligenz bezeichnete der Experte aber als "klug"./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2022 / 17:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2022 / 22:00 / ET

