Jefferies senkt Ziel für Metro AG auf 13,50 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Metro AG nach Zahlen von 14,70 auf 13,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse aus dem ersten Geschäftsquartal hätten eher wenig Überraschendes geboten, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich seien die Zuflüsse aus Geschäftsveräußerungen enttäuschend niedrig ausgefallen. Der Verkauf der China-Aktivitäten dürfte den Gewinn darüber hinaus erst einmal deutlich verwässern./kro/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2020 / 10:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2020 / 10:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.