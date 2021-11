Jefferies senkt Ziel für Orange auf 11,70 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Orange SA nach Zahlen zum dritten Quartal von 12,30 auf 11,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jerry Dellis kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen für die Jahre 2022 bis 2025 um jeweils ein bis zwei Prozent. Er begründete dies vor allem mit Kürzungen für den französischen Heimatmarkt./tih/he

