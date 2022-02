Jefferies senkt Ziel für Puma SE auf 115 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma SE von 125 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Den nach vorn gerichteten Aussagen des Unternehmen wohne eine gewisse Vorsicht inne, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Situation auf dem wichtigen Absatzmarkt China bleibe Gegenstand der Debatte./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2022 / 08:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2022 / 08:28 / ET

