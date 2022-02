Jefferies senkt Ziel für PVA Tepla auf 39 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla von 47 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Kurskorrektur sei übertrieben, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den rekordhohen Auftragsbestand und gut absehbaren weiteren Aufträgen rechnet der Experte weiter mit einem soliden Wachstumskurs. Nach den vorläufigen Zahlen für 2021 habe er allerdings seine Schätzungen für das Unternehmen angepasst. Der Ausblick vn PVA für 2022 liege unter seinen bisherigen Erwartungen, 2023 sollte die Profitabilität dann aber zulegen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2022 / 18:19 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2022 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.