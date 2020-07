Jefferies senkt Ziel für Rolls-Royce auf 500 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 700 auf 500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sandy Morris begründete das neue Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Währungseffekten und dem starken Einfluss durch Covid-19. Er befürchtet, dass der Triebwerksbauer sein Kapital erhöhen muss./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2020 / 16:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2020 / 19:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.