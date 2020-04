Jefferies senkt Ziel für Swiss Re auf 80 Franken - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Swiss Re von 101 auf 80 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Wegen der Corona-Krise habe er seine Prognose für den Gewinn je Aktie des Rückversicherers mehr als halbiert, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kett betonte zudem die branchenweite und gesamtwirtschaftliche Unsicherheit, die auf den Papieren laste./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 12:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / 12:54 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.