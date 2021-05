Jefferies senkt Ziel für Total SA auf 44 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Total SA nach der Berichtssaison der Ölkonzerne zum ersten Quartal von 45 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zwar hätten die Unternehmen im Schnitt mehr Barmittel erwirtschaftet als erwartet, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die verhaltenen Kursreaktionen auf die Zahlen zeigten aber, dass die Anleger dies nicht honorieren wollen. Lediglich ein konsistentes Wachstum der Ausschüttungen an die Aktionäre könne insbesondere die Papiere der europäischen Konzerne aus ihrer aktuellen "Wertfalle" befreien./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2021 / 20:03 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2021 / 23:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.