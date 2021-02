Jefferies senkt Ziel für Unilever PLC auf 4550 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever PLC nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 von 5350 auf 4550 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe die verbesserte Wettbewerbsfähigkeit und die aufgefrischte Strategie hervorgehoben, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Anleger hätten sich aber konzentriert auf die wohl enttäuschendste Margenentwicklung seit mindestens 2008, ein nur schwer erklärbares Wachstumsdefizit im Vergleich zur Konkurrenz und den unklaren Ausblick. Für ihn überwögen aber auch angesichts der Bewertung die positiven Aspekte./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2021 / 03:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2021 / 03:46 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.