Jefferies senkt Ziel für Valeo auf 12 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo von 28 auf 12 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Sascha Gommel kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Produktionszahlen in der Autoindustrie wegen der Viruskrise - und damit auch seine operativen Gewinnschätzungen für die Zulieferindustrie. Kaufempfehlungen ergäben sich derzeit nur für einige bilanziell stark aufgestellte Konzerne./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 14:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2020 / 20:00 / ET

