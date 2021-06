Jefferies senkt Ziel für Vodafone auf 151 Pence - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Vodafone vor dem am 23. Juli erwarteten Zwischenbericht von 160 auf 151 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Vergleichsbasis für die anstehenden Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2021/22 des britischen Telekomkonzerns sei leicht zu übertreffen, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Druck auf die Umsätze halte jedoch an. Er rechnet damit, dass Vodafone für das zweite bis vierte Geschäftsquartal wegen des Wettbewerbsdrucks in Italien, Spanien und Deutschland ein langsameres Wachstum sigalisieren werde./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / 08:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 08:13 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.