Jefferies senkt Ziel für Volkswagen auf 130 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volkswagen von 170 auf 130 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Angesichts der hohen Kosten des Autobauers und des langsamen Tempos beim Wandel des Unternehmens hin zur Elektromobilität sehe er sich in seinem Anlageurteil bestätigt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Wie für die meisten von ihm bewerteten Autoaktien habe er zudem auch für VW das Kursziel um rund 20 Prozent gekappt. Die Gründe seien geringere Erträge und höhere Risiken, vor allem mit Blick auf die Erschwinglichkeit von Autos und auch das Verbrauchervertrauen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2022 / 12:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2022 / 20:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.