Jefferies senkt Ziel für Worldline auf 70 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Worldline von 101 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Zahlen zum dritten Quartal und der Kapitalmarkttag hätten ein schwieriges Umfeld für den Zahlungsdienstleister aufgezeigt, schrieb Analyst Paul Kratz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch für das vierte Quartal seien die Aussichten noch nicht allzu gut. Das neue Kursziel liegt aber immer noch deutlich über dem aktuellen Kursniveau./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / 16:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2021 / 20:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.