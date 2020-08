Jefferies senkt Ziel für Zurich auf 370 Franken - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 405 auf 370 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Schweizer Versicherer sei einer der Hauptprofiteure der verbesserten Prämienentwicklung in Nordamerika und der EMEA-Region, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings wirkten sich die niedrigen Anleiherenditen belastend aus, woraus das neue Kursziel resultiere./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / 13:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2020 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.