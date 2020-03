Jefferies startet Gea Group mit 'Buy' - Ziel 30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Gea Group nach einem Analystenwechsel mit "Buy" und einem Kursziel von 30 Euro in die Bewertung aufgenommen.Mit der Rückkehr zu einem dezentralisierten Geschäftsmodell dürften sich die Probleme des Anlagenherstellers für die Milchverarbeitung beheben lassen, schrieb der nun verantwortliche Experte Rizk Maidi in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichzeitig dürfte sich der Milchmarkt erholen, ebenso wie die Ergebnisse des Unternehmens./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 13:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2020 / 19:00 / ET

