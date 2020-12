Jefferies startet LafargeHolcim mit 'Hold' - Ziel 49,70 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von LafargeHolcim bei eine Kursziel von 49,70 Franken mit "Hold" aufgenommen. Die Unternehmensführung habe den Baustoffkonzern als Bannerträger ethischen Wirtschaftens mit einer gleichzeitig starken Bilanz positioniert, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu seien die Aktien mit einer zehnprozentigen Rendite auf den freien Barmittelzufluss (FCF) nicht teuer. Aus Sicht der Anleger als Risiko sieht die Expertin aber den strategischen Schwerpunkt auf eine große Übernahme, um dem Wachstum Schub zu geben./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2020 / 16:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2020 / 16:02 / ET

