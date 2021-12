Jefferies startet Vitesco mit 'Buy' - Ziel 88 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Bewertung der Papiere der Continental-Abspaltung Vitesco bei einem Kursziel von 88 Euro mit "Buy" aufgenommen. Analyst Sascha Gommel rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass die ehemalige Powertrain-Sparte von Conti ihr Umsatzziel für Electrification Technologies aufstockt. Er sieht die Erlöse bis 2025 im Schnitt um 46 Prozent pro Jahr auf 2,7 Milliarden Euro steigen. Der Konzern strebe bislang mittelfristig nur mehr als 2 Milliarden Euro Umsatz an./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2021 / 19:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2021 / 19:06 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.