Jefferies zählt Cancom zu 'Quarterly Best Ideas' - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse zählt die Aktie des IT-Unternehmens zudem zu den "Quarterly Best Ideas" unter den kleinen und mittleren kontinentaleuropäischen Werten mit einem durchschnittlichen Aufwärtspotenzial von rund 40 Prozent. Cancom biete Anlegern eine attraktive Chance, vom strukturellen Digitalisierungstrend kleiner und mittlerer Unternehmen zu profitieren, vor allem im Cloud-Segment, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2020 / 16:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2020 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.