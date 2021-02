JENOPTIK - Aktie stabilisiert sich an wichtiger Unterstützung

JENOPTIK AG - WKN: A2NB60 - ISIN: DE000A2NB601 - Kurs: 27,040 € (XETRA)

Nach der jüngsten Betrachtung vom Januar ("JENOPTIK - Aktie auf dem Vormarsch") brachte die Aktie relativ zügig die skizzierte Aufwärtsbewegung des damals präferierten bullischen Szenarios. Wie ist die aktuelle Chartsituation der Aktie einzustufen?

Unterstützung als Sprungbrett?

An der 30 EUR-Marke ging den Bullen zuletzt die Puste aus. Im Anschluss fiel der Wert in den vergangenen Tagen an das vorherige Ausbruchsniveau bei 26,70 EUR zurück.

Dieses Level wurde gestern intraday unterboten, konnte allerdings auf Tagesschlusskursbasis verteidigt werden - ein kurzfristig bullisches Signal. Oberhalb des gestrigen Tagestiefs ist der Weg des geringsten Widerstands nun wieder nordwärts Richtung 28 bis 31 EUR.

Auf Grund der engen Absicherungsmöglichkeit ergibt sich hier auf aktuellem Niveau ein interessantes Chance Risiko-Verhältnis.

Jenoptik Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)