JENOPTIK - Aufstufung sorgt für Kursschub

JENOPTIK AG - WKN: A2NB60 - ISIN: DE000A2NB601 - Kurs: 26,760 € (XETRA)

"Wann platzt bei dieser Aktie der Knoten?" schrieb ich im Januar und meinte den TecDAX-Titel Jenoptik. Wenngleich der langfristige Befreiungsschlag bis dato immer noch nicht geglückt ist, spulte der Wert zumindest den Fahrplan sehr gut ab. Der Ausflug über die Marke von 30 EUR hatte nicht lange Bestand, die Bären halten weiter dagegen.

Inzwischen hat die Aktie über mehrere Wochen korrigiert. Diese Konsolidierung lässt sich in eine Keilformation fassen. Mit dem heutigen Kurssprung erreicht der Wert die obere Begrenzung des Keils. Das Kaufinteresse ist vorrangig auf eine Analystenaufstufung zurückzuführen. So hat die HSBC ihr Rating für die Aktie von "Hold" auf "Buy" angehoben. Bereits zuvor hatten mehrere Analystenhäuser ihre Einstufungen untermauert bzw. erhöht. Hauck & Aufhäuser sehen den fairen Wert bei 30 EUR, die LBBW bei 31 EUR, Warburg Research bei 32 EUR.

Nach einem schwachen Jahr 2020 gehen Analysten 2021 und auch 2022 von einem kräftigen Gewinnwachstum aus. In diesem Jahr soll der Gewinn um knapp 58 % zulegen, im kommenden Jahr um gut 25 %. Dem stehen KGVs von 23 und 19 gegenüber, das KUV liegt unter 2. Daher bleibt die Einschätzung aus dem Januar bestehen, dass sich die fundamentalen Kennziffern und die Bewertung der Aktie sehen lassen können.

Knackt der TecDAX-Titel per Wochenschlusskurs auch die obere Begrenzung des Keils auf, wäre ein Kaufsignal für einen erneuten Anstieg in Richtung 29,55 bis 30,22 EUR ausgelöst. Langfristig muss der Wert die Abwärtstrendlinie seit dem Sommer 2018 hinter sich lassen, um sich deutliches Potenzial, in einem ersten Schritt bis 36,80 EUR, freizuschalten. Absicherungen bieten sich unter dem Vorwochentief bei 24,92 EUR an.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 767,20 873,25 941,15 Ergebnis je Aktie in EUR 0,73 1,15 1,44 Gewinnwachstum 57,53 % 25,22 % KGV 37 23 19 KUV 2,0 1,8 1,6 PEG 0,4 0,7 Dividende je Aktie in EUR 0,23 0,30 0,36 Dividendenrendite 0,86 % 1,12 % 1,35 % *e = erwartet

Jenoptik-Aktie (Wochenchart)

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)