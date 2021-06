JENOPTIK - Der Abwärtstrend ist unverändert intakt

JENOPTIK AG - WKN: A2NB60 - ISIN: DE000A2NB601 - Kurs: 24,160 € (XETRA)

Der Ausbruch über die in der vergangenen Analyse aus dem April ("JENOPTIK - Aktie erneut im Erholungsmodus?") skizzierte Abwärtstrendlinie im Tageschart gelang nicht, im Gegenteil: Die Aktie gab deutlich nach und rutschte zeitweise unter die 22,00 EUR-Marke ab. Wie ist die aktuelle Chartsituation beim TecDAX-Wert einzustufen?

Hier muss sie drüber!

Die Anteilsscheine des thüringischen Technologieunternehmens befinden sich unverändert in einem intakten Abwärtstrend im Tageschar. So lange diese Trendlinie nicht per Tagesschlusskurs überwunden werden kann, kommt der Wert für die Longseite eigentlich nicht in Frage.

Nach dem jüngsten Kursrutsch - der sehr impulsiv verlaufen war - hat sich die Aktie in einem korrektiven Kursmuster wieder etwas erholen können, trifft nun aber im Bereich der psychologisch wichtigen 25 EUR-Marke auf ein wichtiges horizontales Widerstandslevel bestehend aus dem Zwischentief von Anfang April.

Zudem notieren EMA50 und EMA200 knapp unterhalb der 25er Marke und fungieren ebenfalls als wichtige Widerstandslevel. Das Level war sowohl in der vergangenen, als auch in der aktuellen Handelswoche eine Nummer zu groß für die Bullen wie ein Blick auf den Tageschart unschwer belegt.

Charttechnisches Fazit: Der Weg des geringsten Widerstands ist hier aus charttechnischer Sicht aktuell vorerst weiter südwärts. Ein erneutes Ansteuern des Zwischentiefs vom Mai um 21,50 EUR wäre aus charttechnischer Sicht keine große Überraschung. Erst ein Tagesschluss oberhalb von 25,30/50 EUR dreht das Bild wieder eindeutig zu Gunsten der Käufer, bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken beim TecDAX-Wert.

Jenoptik Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)