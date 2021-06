JENOPTIK - Die Kuh ist noch nicht vom Eis!

JENOPTIK AG - WKN: A2NB60 - ISIN: DE000A2NB601 - Kurs: 24,160 € (XETRA)

Die Jenoptik-Aktie erholte sich zuletzt vom Abverkauf im Mai, hängt aber seit einiger Zeit unter wichtigen Widerständen fest. Das im Mai skizzierte Abwärtsszenario ist also noch nicht vom Tisch.

Vielmehr hat sich auf Wochenbasis eine bärische Reversalkerze ausgebildet. Die Aktie scheitert erneut am EMA50 Woche, der nach unten eindreht. Auch wirkt der EMA200 Woche hemmend. Das dritte Widerstandselement stellt der Abwärtstrend seit dem Februarhoch dar, welcher derzeit bei rund 25,65 EUR verläuft. Somit gilt aus Sicht der Bullen: Erst wenn sich die Aktie dort durchgefräst hat, wird das graue Szenario in Richtung der Widerstandszone zwischen 29,55 und 30,22 EUR wahrscheinlicher.

Viel interessanter aus charttechnischer Sicht wäre aber ein Abdriften in die Unterstützungszone zwischen 20,75 EUR und 20,05 EUR. Sollte der Wert diesen Starksupport erreichen und bullisch eindrehen, ergeben sich sehr gute Chance-Risiko-Verhältnisse für die Long-Seite.

Fundamental wird es deutlich stärkere Quartale benötigen als das dürftige Q1, um die Marktprognose für 2021 zu erreichen. Auf dem Papier bleibt der Titel zumindest attraktiv bewertet.

Fazit: Die Aktie von Jenoptik hat wichtige Widerstände erreicht und droht wieder nach unten abzukippen. Ein interessanter Abstauberbereich lässt sich zwischen 20,75 und 20,05 EUR nennen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 767,20 874,80 943,00 Ergebnis je Aktie in EUR 0,73 1,09 1,40 Gewinnwachstum 49,32 % 28,44 % KGV 33 22 17 KUV 1,8 1,6 1,5 PEG 0,4 0,6 Dividende je Aktie in EUR 0,25 0,30 0,35 Dividendenrendite 1,04 % 1,24 % 1,45 % *e = erwartet

Jenoptik-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)