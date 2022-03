Jenoptik legt Geschäftsbericht für 2021 vor

JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik legt am Dienstag (9.30 Uhr) seine Bilanz für das Jahr 2021 vor. Nach vorläufigen Zahlen vom Februar setzte das größte börsennotierte Unternehmen in Thüringen 895 Millionen Euro um - ein Umsatzplus von 17 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020. Als Grund gab der Konzern unter anderem den Boom in der Chipindustrie an.

Nun werden weitere Zahlen zum Gewinn und ein Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022 erwartet. Für die kommenden Jahre peilte das Unternehmen zuletzt Erlöse von einer Milliarde Euro und mehr an. Jenoptik hat seinen Hauptsitz in der Universitätsstadt Jena und beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit rund 4900 Mitarbeiter./dhu/DP/he