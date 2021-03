Jenoptik steigert die Dividende

Der Technologiekonzern Jenoptik AG (ISIN: DE000A2NB601) wird der virtuellen Hauptversammlung am 9. Juni 2021 die Zahlung einer Dividende von 0,25 Euro für das Geschäftsjahr 2020 vorzuschlagen, wie das TecDax-Unternehmen am Donnerstag in Jena mitteilte. Beim derzeitigen Aktienkurs von 27,20 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf dieser Basis bei 0,92 Prozent.

Somit wird die Dividende im Vergleich zum letzten Jahr (0,13 Euro) um rund 92 Prozent erhöht. Ursprünglich war im Vorjahr eine Dividende von 0,35 Euro geplant. Der ursprüngliche Dividendenvorschlag wurde aber im Zuge der Corona-Pandemie um rund 63 Prozent auf 0,13 Euro gekürzt.

Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Jenoptik einen Umsatz von 767,2 Mio. Euro, nach einem Vorjahreswert von bereinigt 837,0 Mio. Euro. Der Auftragsbestand erreichte 2020 mit 460,1 Mio. Euro annährend das Niveau des Vorjahres von bereinigt 464,7 Mio. Euro. Unter dem Strich erzielte Jenoptik ein Ergebnis nach Steuern von 42,7 Mio. Euro (Vorjahr: 67,6 Mio. Euro) beziehungsweise ein Ergebnis je Aktie von 0,73 Euro (Vorjahr: 1,18 Euro).

Jenoptik erwartet 2021 ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Beim EBITDA rechnet der Konzern im laufenden Geschäftsjahr aktuell mit einem deutlichen Zuwachs (Vorjahr: 111,6 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge soll zwischen 16 und 17 Prozent (Vorjahr: nicht adjustiert 14,6 Prozent) liegen.

Der Jenoptik-Konzern ging im Zuge der deutschen Wiedervereinigung 1991 aus dem damaligen Kombinat VEB Carl Zeiss Jena hervor. Jenoptik mit Sitz in Jena in Thüringen beschäftigt weltweit rund 4.500 Mitarbeiter. Die Aktie ist im SDAX und im TecDAX gelistet.

Redaktion MyDividends.de