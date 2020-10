JENOPTIK (Update) - Die Käufer haben ihr Soll erfüllt

JENOPTIK AG - WKN: A2NB60 - ISIN: DE000A2NB601 - Kurs: 24,420 € (XETRA)

Das Kursziel aus der jüngsten GodmodePLUS-Analyse von vor 14 Tagen ("JENOPTIK - Aktie auf dem Vormarsch") im Bereich 25/26 EUR wurde gestern erreicht, das Tageshoch lag bei 25,79 EUR. Wie geht`s hier nun weiter aus charttechnischer Sicht?

Wenn genannte Kurszielbereiche abgearbeitet wurden sind Gewinnmitnahmen in der Regel keine verkehrte Option, so auch im vorliegenden Fall. Die Aktie stieg intraday an die zuletzt skizzierte Abwärtstrendlinie und wurde noch gestern relativ schroff zurückgewiesen.

Heute geht es dann direkt eine Etage tiefer. Die aktuelle Korrektur sollte sich in den kommenden Tagen zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen. Das nächste nennenswerte Unterstützungslevel unterhalb von 24,00 EUR wäre der EMA50 im Tageschart.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)