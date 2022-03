Jenoptik zahlt Dividende auf Vorjahreshöhe

Der Technologiekonzern Jenoptik AG (ISIN: DE000A2NB601) wird der Hauptversammlung am 15. Juni 2022 die Zahlung einer unveränderten Dividende von 0,25 Euro für das Geschäftsjahr 2021 vorschlagen, wie das Thüringer Unternehmen am Dienstag in Jena mitteilte. Beim derzeitigen Aktienkurs von 30,10 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0,83 Prozent.

Jenoptik begründet die unveränderte Dividende mit der zunehmenden Unsicherheit, ausgelöst unter anderem durch den Ukraine-Russland-Konflikt, in Verbindung mit einer möglicherweise länger anhaltenden Phase steigender Inflationsraten und damit einhergehender Kostensteigerungen für Zinsen sowie zukünftige Investitionen in weiteres Wachstum.

Der Konzernumsatz stieg um 16,8 Prozent auf 895,7 Mio Euro (Vorjahr: 767,2 Mio Euro). Inklusive Einmaleffekte erhöhte sich das EBITDA auf 177,2 Mio Euro (Vorjahr: 111,6 Mio Euro) und die EBITDA-Marge auf 19,8 Prozent (Vorjahr: 14,6 Prozent). Jenoptik erzielte ein Konzernergebnis nach Steuern von 84,3 Mio Euro (Vorjahr: 42,7 Mio Euro). Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,43 Euro nach einem Vorjahreswert von 0,73 Euro.

Jenoptik erwartet 2022 für die fortgeführten Geschäftsbereiche ein Umsatzplus von mindestens 20 Prozent (2021: 750,7 Mio Euro). Beim EBITDA wird ebenfalls mit einem deutlichen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr ohne Einmaleffekte gerechnet (2021: 125,2 Mio Euro). Die EBITDA-Marge soll bei ca. 18 Prozent liegen (2021: 16,7 Prozent (ohne Einmaleffekte). Voraussetzung für das geplante Wachstum sei unter anderem, dass sich der Ukraine-Konflikt mit den eingeleiteten Sanktionen und möglichen Auswirkungen auf Preisentwicklungen und Lieferketten nicht weiter zuspitzt.

Der Jenoptik-Konzern ging im Zuge der deutschen Wiedervereinigung 1991 aus dem damaligen Kombinat VEB Carl Zeiss Jena hervor. Jenoptik mit Sitz in Jena in Thüringen beschäftigt weltweit rund 4.900 Mitarbeiter. Die Aktie ist im SDAX und im TecDAX gelistet.

Redaktion MyDividends.de