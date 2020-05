Jernigan Capital zahlt Dividende für das zweite Quartal

Die Jernigan Capital, Inc. (ISIN: US4764051052, NYSE: JCAP) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,23 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 15. Juli 2020 (Record date: 1. Juli 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet kommen 0,92 US-Dollar zur Auszahlung. Die Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 12,61 US-Dollar und unter Zugrundelegung der aktuellen Auszahlungsweise 7,3 Prozent (Stand: 11. Mai 2020). Jernigan Capital firmiert als Real Estate Investment Trust (REIT) und ist im Bereich gewerblicher Immobilienfinanzierung tätig. . Zum Kundenkreis gehören hauptsächlich Besitzer von Selbsteinlagerungszentren. Seit Jahresbeginn verzeichnete der Konzern an der Wall Street ein Kursminus von 34,12 Prozent (Stand: 11. Mai 2020). Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 293,5 Mio. US-Dollar. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de