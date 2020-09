Jetcraft stärkt europäisches Team

Jetcraft, weltweit führend in den Bereichen Verkauf und Akquisition von Firmenflugzeugen, verstärkt sein europäisches Team mit der Berufung von Fabrice Roger und Massimo Burotti als Sales Directors für die Region.

Roger, französischer Staatsangehöriger und seit 2013 bei Jetcraft tätig, wechselt von Miami (USA) nach Nizza (Frankreich) und wird für Frankreich, die Benelux-Länder, Südeuropa und Nordafrika zuständig sein, während Burotti von Bombardier zu Jetcraft als Sales Director für Italien, Schweiz, Österreich, Deutschland und Ungarn kommt. Er wird am Hauptsitz des Unternehmens in London (Großbritannien) tätig sein.

Pascal Bachmann, Senior Vice President, Sales - EMEA, bei Jetcraft, sagte: „Europa ist eine Schlüsselregion für Jetcraft und ich freue mich über die wesentliche Verbesserung unserer Präsenz in zwei sehr wichtigen Gebieten: London, an unserem Hauptsitz, und Nizza, wo wir Anfang des Jahres einen Kiosk am Geschäftsluftfahrt-Terminal eröffnet haben. Fabrice und Massimo haben große Erfahrung und durch ihre Berufung haben wir noch mehr Möglichkeiten, den hochwertigen Service zu bieten, den unsere europäischen Kunden erwarten.“

