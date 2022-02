Jetzt 25.000 Euro in Dividendenaktien investieren: Achte auf diese 3 Merkmale!

Es gibt viele Gründe, jetzt 25.000 Euro in Dividendenaktien zu investieren. Lass uns ein wenig herumrechnen: Mit einer solchen Investition würde man selbst bei 4 % Dividendenrendite eine Gesamtausschüttung von 1.000 Euro pro Jahr erhalten. Das ist eine solide Basis, um sich ein passives Einkommen aufzubauen.

Allerdings gäbe es jetzt gewisse Merkmale, die ich beachten würde, wenn ich 25.000 Euro in Dividendenaktien investieren wollte. Vielleicht kannst du von meiner Liste ja ein, zwei Dinge mitnehmen.

25.000 Euro in Dividendenaktien: Discounts möglich!

25.000 Euro sind wirklich eine Menge Geld, die man in Dividendenaktien investieren möchte. Entsprechend würde ich nach Chancen suchen, die langfristig orientiert besonders attraktiv erscheinen. Kleiner Hinweis: Die Suche nach Discounts kann ein geeignetes Mittel sein.

Wenn ich beispielsweise auf die Aktie von Innovative Industrial Properties blicke, so erkenne ich einen Abverkauf von fast 35 % seit dem Rekordhoch. Das wäre ein Discount, auf den ich achten würde. Vor allem, da der Real Estate Investment Trust derzeit wieder 3 % Dividendenrendite mitbringt. Aber es gibt natürlich auch andere Aktien, die eher preiswert sind. Hormel Foods ist beispielsweise ebenfalls noch ca. 10 % vom Rekordhoch entfernt und bedeutend defensiver.

Mit 25.000 Euro investiert in Dividendenaktien gibt es jede Menge Potenzial. Der Einsatz ist jedoch größer, deswegen würde ich damit beginnen, nicht unbedingt viele Aktien auf einem Hoch mit einer eher niedrigeren Dividendenrendite zu kaufen.

Wachstum, Wachstum, immer wieder Wachstum!

Der Einsatz von 25.000 Euro investiert in Dividendenaktien sollte jedoch so angelegt werden, dass es nicht nur um ein maximales passives Einkommen geht. Nein, sondern auch die maximale Gesamtrendite ist entscheidend. Das heißt: Wachstum ist ein wichtiges Merkmal, das meine Aktien besitzen müssten.

Innovative Industrial Properties und Hormel Foods, um das vielleicht auch an dieser Stelle zu sagen, besitzen beide Wachstum. Wobei sie auch sehr schön aufzeigen, welche Skala es gibt. Dividendenaktien können grundsätzlich eher moderate Zuwächse erzielen, wie eben der Lebensmittelkonzern. Oder sogar über ein rasantes Wachstum, wie bei dem Real Estate Investment Trust. In lediglich fünf Jahren hat sich die Dividende schließlich ver-10-facht.

Das passive Einkommen ist daher das eine. Aber die Gesamtrendite sollte mit 25.000 Euro investiert in Dividendenaktien gewiss auch nicht leiden. Auch das wäre mir bei meiner unternehmensorientierten Aktienwahl wichtig.

25.000 Euro investiert in Dividendenaktien: Das Konzept

Es ist kein Aktienmerkmal, aber mit 25.000 Euro, die ich in Dividendenaktien investiere, würde ich mir das Konzept etwas näher überlegen. Und zugleich auch schauen, was in meinem Portfolio für eine Ausgangslage vorhanden ist. Je nachdem, was ich vorfinde und welche Ziele ich habe, würde ich mir überlegen, was in mein Konzept und ins Depot passt.

Das Gesamtkonzept ist für mich ebenfalls entscheidend: Aktienwahl, Ansatz, Diversifikation und Allokation sind wichtige Merkmale. Auch hierüber würde ich mir Gedanken machen, wenn ich jetzt einen solchen Betrag investieren wollte.

